Экс-заместитель главврача ОКБ №3 снова пойдет под суд

В отношении экс-заместителя главврача Челябинской областной клинической больницы № 3 Алексея Неверова, уже осужденного за взятки, возбуждено новое уголовное дело. Суд состоится в феврале.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе УФСБ по Челябинской области, уголовное дело в отношении Неверова возбуждено по оперативным материалам регионального УФСБ России.

Суд состоится в феврале.

Напомним, ранее Центральный районный суд Челябинска вынес приговор бывшему заместителю главврача (экс-начальнику хозяйственной службы областной клинической больницы № 3) Алексею Неверову. Он признан виновным в получении взятки, покушении на получение взятки и превышении должностных полномочий. Ему назначено наказание в виде девяти с половиной лет лишения свободы.