Экс-заместитель главврача ОКБ №3 получил большой срок за взятки

Центральный районный суд Челябинска вынес приговор бывшему заместителю главврача (экс-начальнику хозяйственной службы областной клинической больницы № 3) Алексею Неверову. Он признан виновным в получении взятки, покушении на получение взятки и превышении должностных полномочий.

По данным следствия, в период 2017-2018 годов осужденный получил взятки в виде денежных средств на сумму около двух миллионов рублей от представителя коммерческой организации за возможность осуществлять деятельность по государственным контрактам. Также, он вымогал взятку у руководителя коммерческой организации в сумме более 3,8 миллиона рублей за возможность заключения контрактов. Ранее за совершение аналогичных преступлений осужден соучастник осужденного, заключивший досудебное соглашение. Об этом сообщил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Преступление было выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.

«Неверову назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет и шесть месяцев со штрафом в размере 4 500 000 рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на срок три года», - рассказали в пресс-службе Центрального районного суда.

Наказание Неверов будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда.