25.01.2022
«Андрюша» принял 500 заявок на первый областной форум педагогов допобразования в сфере искусства
25.01.2022
Прокуратура через суд обязала администрацию Челябинска привести дороги в порядок
25.01.2022
В Каслях состоялось первенство по мотокроссу на льду
25.01.2022
Скоков «построил» руководителей отделов полиции региона
25.01.2022
Магия шести двоек: в особенный день февраля в Челябинской области ожидается свадебный бум
25.01.2022
В Троицке полицейские задержали «черных» лесорубов
Экс-заместитель главврача ОКБ №3 получил большой срок за взятки
Челябинск отмечает Татьянин день
25.01.2022
Челябинцы не верят заявлениям Минэкологии об улучшении состояния воздуха
24.01.2022
Насколько активно вакцинируются студенты Челябинской области и что ждет непривитых
24.01.2022
Челябинск накрыли туманы-дурманы, Минэкологии опять не выявило превышений вредных веществ
21.01.2022
Челябинский завод «ТЕХНО» сократил выбросы почти наполовину
20.01.2022