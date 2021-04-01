Экс-замминистра строительства выпустили из СИЗО

Бывшего заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Татьяну Антонову, подозреваемая в получении взятки, выпустили из СИЗО. Аналогичное решение принято в отношении экс- директора госучреждения «Челябоблинвестстрой» Алексея Абаимова.

Сегодня, первого апреля, решение об изменении меры пресечения в отношении Антоновой и Абаимова принял Тракторозаводский суд Челябинска. Ходатайство подавал следователь, прокурор против него не возражал. Мера пресечения изменена на запрет определенных действий.

«Им запрещено ближе, чем на 100 метров приближаться и посещать министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области, министерство по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области, администрацию Златоуста. А также участвовать в мероприятиях, которые проводят эти структуры. Также обвиняемым запрещено пользоваться интернетом и средствами связи (кроме звонков в экстренные службы), принимать и передавать почтовые отправления», - сообщила консультант Тракторозаводского районного суда Ирина Савинкова.

Напомним, бывшему заместителю министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Татьяне Антоновой предъявлено обвинение в получении взятки и отмывании денег. Аналогичное обвинение также предъявлено экс-директору ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Алексею Абаимову и директору фирмы «Стройтранссоюз» Михаилу Азаматову. Речь идет о хищении бюджетных денег при строительстве шорт-трека в Челябинске.

Также, бывший заместитель министра и руководитель областного учреждения получили взятки в сумме 2,2 и 1,5 миллиона рублей от директора организации – подрядчика за заключение и оплату иных контрактов.

Также еще в апреле 2020 года Алексей Абаимов был обвинен в махинациях при строительстве биатлонного комплекса в Златоусте. Вместе с ним по уголовному делу проходит заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Татьяна Антонова.