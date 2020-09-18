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Биатлонный комплекс в Златоусте станет стадионом международного уровня

Спорт
Сегодня, 13:03
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Автор: 
Инна Шемаева

В Златоуст (Челябинская область) прибыла экспертная группа во главе с вице- президентом Союза биатлонистов России Вадимом Мелиховым для того, чтобы оценить состояние лыжно-биатлонного комплекса имени двукратной олимпийской чемпионки Светланы Ишмуратовой. Экспертам предстоит выявить недочеты при проектировании центра и привести в соответствие к международным стандартам трассу, на которой можно будет проводить соревнования любого уровня.

Инициатором приглашения экспертов, технической группы и ведущих специалистов в проектировании и разработке лыжно-биатлонных трасс стало министерство спорта Челябинской области.

Напомним, в начале сентября губернатор Челябинской области Алексей Текслер раскритиковал сроки строительства лыжно-биатлонного комплекса имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте.

Реконструкция комплекса ведется с 2014 года, но стадион все еще не готов принимать спортсменов. Глава региона распорядился по этому объекту расторгнуть все отношения, подписать иски и взыскать все штрафы. Кроме того, губернатор поручил до зимы завершить все работы с гидроизоляцией, с подтрибунным помещением. Соответствующие поручения были даны минстрою и минспорта области.

Как сообщили в пресс-службе министерства спорта Челябинской области, прибывшие специалисты из Москвы остались одновременно как приятно удивлены увиденным, так и разочарованы. Поводом для радости послужило то, что, несмотря на все недочеты с проектировкой стадиона и трасс, сам комплекс имеет большой потенциал и удобное географическое положение.
«Идея и задумка строительства комплекса в этом месте сама по себе очень хорошая.  Исполнение, как это часто бывает у нас, плохое. Рельеф трассы очень интересный, но саму трассу сначала построили, а потом начали измерять, что в корне неверно. В итоге она не соответствует международным стандартам, трассу необходимо переделывать. Стадион красивый, но не соблюдены элементарные вопросы логистики. Нет удобного выхода со стадиона для зрителей, то же самое с точками подъезда, которые не выдерживают никакой критики. Здесь же транспортный коллапс произойдет, если будут проводиться какие-то крупные всероссийские соревнования, я уже не говорю о международных», - отметил вице-президент Союза биатлонистов России Вадим Мелихов.

По словам Вадима Мелихова, на комплексе предстоит провести большой объем работ, требующий дополнительных финансовых вливаний. Необходимо произвести комплексную гомологацию лыжных трасс, чтобы в конечном итоге получить сертифицированную трассу, пригодную для проведения соревнований. Кроме того, нужно уложить асфальт на отдельных участках трассы, расширить их до девяти метров, вдоль обочин трассы сделать дренаж и засыпать их щепой с обеих сторон. Актуальными остаются вопросы по гидроизоляции на трибунах, оружейному складу для хранения оружия, несущим конструкциям самого стрельбища и работе электронной системы мишенных установок.
«В Челябинской области большие традиции развития биатлона. Еще в советскую эпоху, до появления Светланы Ишмуратовой, в Челябинской области проводилось множество соревнований по лыжным гонкам и биатлону, сборная страны проводила у нас сборы. Появление лыжно-биатлонного комплекса в Златоусте позволило бы сохранить и приумножить достижения южноуральского биатлона», - отметил министр спорта Челябинской области Леонид Одер.

Напомним, биатлонный центр в Златоусте — скандальный объект, который не могли сдать несколько лет. Очередной срок сдачи был запланирован на прошлый год, но проверка показала, что объект не готов. Были вопросы к тому, как проведены строительные работы и внутреннее оформление помещений. После этого в город была направлена проверка КСП, которая подтвердила ряд нарушений при строительстве.

В апреле 2020 года в СИЗО отправлены два фигуранта уголовного дела о махинациях при строительстве биатлонного комплекса. Это заместитель министра строительства и инфраструктуры региона Татьяна Антонова и директор ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Алексей Абаимов.

Антоновой вменяют получение 2,2 миллиона рублей от Михаила Азаматова за оплату работ по строительству стадиона в Златоусте. Абаимов, по версии следствия, получил от Азаматова 1,5 миллиона рублей за подписание актов приемки работ.

В августе МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 1 имени Светланы Ишмуратовой» из Златоуста подала три иска к застройщику биатлонного центра - ООО «Строительное транспортное предприятия «Союз».

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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