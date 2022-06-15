Гендиректор компании «Медсервис-Регион» арестована на два месяца

Сегодня, 15 июня, в Тракторозаводском суде Челябинска была избрана мера пресечения в отношении гендиректора компании «Медсервис-Регион» Елены Селищевой, которая обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями при закупке медицинского оборудования. Ближайшие два месяца она проведет в СИЗО.

В начале процесса адвокат Елены Селищевой выступил с ходатайством об отводе судьи, но ему было отказано.

Судебный процесс продолжился. Прямо во время него Селищеву освободили из-под стражи в зале суда, потому что истек 48-часовой срок задержания. Из так называемой «клетки» она переместилась к адвокатам. Но воздухом свободы Селищевой долго дышать было не суждено.

«Суд принял решение арестовать ее на два месяца, то есть до 13 августа 2022 года», - сообщила агентству «Урал-пресс-информ» консультант Тракторозаводского районного суда Гульнара Галиева.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», по данным следствия, обвиняемая в 2020 году путем обмана совершила хищение средств бюджета при поставке томографов по завышенной стоимости. Преступлением причинен ущерб бюджету в размере более 85 миллионов рублей. Селищева была задержана в аэропорту Челябинска 13 июня.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками регионального управления ФСБ России и ГУ МВД России по Челябинской области.

Добавим, ранее бывшему заместителю регионального министра здравоохранения Александру Кузнецову, причастному к проведению данной закупки, следователем предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей «Злоупотребление должностными полномочиями».