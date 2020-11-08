Генпрокуратура озвучила причины взрыва газа в доме в Челябинске

Генеральная прокуратура обнародовала результаты проверки причин взрыва бытового газа, которой произошел четвертого ноября в частном доме в Челябинске. ЧП унесло жизни женщины и ее двоих детей.

Как сообщили в пресс-службе генеральной прокуратуры России, по предварительным данным, имевшиеся в доме газовые котел и плита были установлены кустарным способом. Договор на техническое диагностирование с обслуживающей организацией сетей газоснабжения дома собственниками не заключался. Прокуратурой также проводится проверка соблюдения требований пожарной безопасности, включая установку и эксплуатацию гражданами отопительных и нагревательных элементов.

Как сообщало ранее агентство Урал-пресс-информ», четвертого ноября в Челябинске в частном доме, расположенном по улице Даурской, взорвался бытовой газ. На месте погибли два человека – 38-летняя женщина и ее 14-летняя дочь. А сын женщины - семилетний мальчик- скончался в больнице.