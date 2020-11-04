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В Челябинске в результате взрыва газа погибли мать и двое детей

Фото: 
МЧС по Челябинской области
Происшествия
Сегодня, 17:02
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Автор: 
Инна Шемаева

Сегодня, четвертого ноября, в Челябинске в частном доме, расположенном по улице Даурской, взорвался бытовой газ. На месте погибли два человека – 38-летняя женщина и ее 14-летняя дочь. А сын женщины - семилетний мальчик- скончался в больнице. Администрация Челябинска уже заявила, что возьмет на себя расходы по погребению погибших.

Около трех часов на пульт дежурного экстренной службы поступило сообщение о возгорании в одном из домов, расположенном по улице Даурской.

«Незамедлительно к месту вызова были направлены сотрудники 4-й пожарно-спасательной части. На момент их прибытия (через 5 минут) происходило открытое горение внутри дома. В ходе работ по тушению произошло частичное обрушение одной из стен дома», - сообщили в МЧС по Челябинской области.

Предварительно установлено, что причиной пожара мог стать взрыв бытового газа. Подробности произошедшего и причина пожара выясняются, но уже известно, что еще до прибытия сотрудников МЧС с места пожара в одну из больниц города поступил семилетний мальчик. Он скончался в медицинском учреждении.

А в ходе тушения пожара были обнаружены погибшие – 38-летняя женщина и ее 14-летняя дочка.

«Прокуратурой Челябинской области организована проверка по факту пожара, в результате которого погибли женщина и двое несовершеннолетних детей. На место происшествия выехал прокурор Металлургического района Челябинска Павел Диденко. Предварительно установлено, что причиной пожара мог стать врыв бытового газа», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

На месте трагедии работает заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов.
Ситуация находится на личном контроле губернатора Алексея Текслера и главы Челябинска Натальи Котовой.

Как сообщили в администрации Челябинска, город возьмет на себя расходы по погребению погибших.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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