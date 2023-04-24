24.04.2023
Глава СКР потребовал доложить ему об обстоятельствах ДТП с маршруткой в Челябинске
23.04.2023
Анонсы событий и мероприятий на понедельник, 24 апреля (18+)
22.04.2023
В ДТП с маршруткой в Челябинске пострадали шесть пассажиров
22.04.2023
Пожарные эвакуировали из зоны пожара в деревне Фроловка газовые баллоны
22.04.2023
Челябинцы продолжают сигнализировать властям об опасности открытых люков
22.04.2023
В Челябинской области в День Победы будут чтить память погибших в ходе СВО
Глава СКР потребовал доложить ему об обстоятельствах ДТП с маршруткой в Челябинске
20.04.2023
«Грязной» деятельностью Новосмолинского карьера снова заинтересовался Александр Быстрыкин
18.04.2023
В Челябинской области возбуждено уголовное дело по нарушению прав граждан на водоснабжение
17.04.2023
Глава СКР взял на контроль ситуацию с водоснабжением поселка в Челябинской области
02.03.2023
Бастрыкин держит на контроле проверку банного комплекса, после посещения которого заболели трое детей
В Челябинской области установят новую памятную дату
21.04.2023
Александр Вагнер утвержден в должности ректора ЮУрГУ
21.04.2023
В России зарегистрированы первые случаи заражения новым подвидом ковида «Арктур»
20.04.2023
Алексей Текслер предложил распространить льготную ипотеку на вторичное жильё
19.04.2023
В Челябинской области в начале этого года уменьшилась естественная убыль населения
18.04.2023