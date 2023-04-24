Глава СКР потребовал доложить ему об обстоятельствах ДТП с маршруткой в Челябинске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю челябинского регионального управления представить доклад об установленных обстоятельствах ДТП с участием маршрутного автобуса, произошедшего в Челябинске, сообщает официальный Telegram-канал СК РФ.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу, 22 апреля, в 11 часов 10 минут. Маршрутный автобус №75, за рулем которого был мужчина 1992 года рождения, ехал по Комсомольскому проспекту и на перекрестке с улицей Солнечной столкнулся с «Митсубиси» под управлением мужчины 1986 года рождения. Шестерым пассажирам маршрутки понадобилась медицинская помощь.

«В результате полученных травм трем пассажирам рекомендовано амбулаторное лечение, один пассажир госпитализирован», - сообщили в ГИБДД г. Челябинска. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 12.24 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Водитель автобуса был доставлен в отдел полиции Курчатовский для дальнейшего разбирательства.

Следственными органами СК России по Челябинской области организована доследственная проверка по ст. 238 УК РФ, по результатам которой будет принято процессуальное решение.