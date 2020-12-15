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Глава Троицка считает, что его зама несправедливо подозревают в совершении преступления

Глава Троицка (Челябинская область) Александр Виноградов высказал свое мнение о задержании своего заместителя по городскому хозяйству Вадима Германа. Он считает, что его подчиненного несправедливо подозревают в совершении преступления, предусмотренного статье «Превышение должностных полномочий».

Глава Троицка Александр Виноградов отметил, что только от родственного Вадима Германа ему стало известно он задержании своего заместителя на 48 часов по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 286 Уголовного кодекса Российской Федерации – «превышение должностных полномочий».

«Скорее всего, это связано с уголовным делом, которое было возбуждено в отношении неустановленного должностного лица из числа руководящего состава администрации города Троицка. Считаю, что Вадима Ивановича обвинили несправедливо. Надеюсь, что следственные органы и прокуратура во всем разберутся. Мы будем оказывать содействие», - отметил Александр Виноградов.

В пресс-службе администрации Троицка также добавили, что вся эта ситуация началась в октябре 2019 года. Во время прохождения отопительного периода в работу системы теплоснабжения города было необходимо включить центральные тепловые пункты (ЦТП), которые на тот момент были переданы на обслуживание компании ЗАО «ТЭК». Но ЗАО «ТЭК», даже после многочисленных совещаний в администрации города и прокуратуре, включать ЦТП отказалось.

Чтобы не заморозить город, в октябре было проведено заседание комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций, где, в очередной раз, ЗАО «ТЭК» отказалось включить в работу центральные тепловые пункты. Тогда, по решению комиссии, ЦТП были открыты (совместно с полицией, МЧС и представителями прокуратуры) и переданы единой теплоснабжающей организации ООО «Перспектива» для их включения и организации нормального теплоснабжения населения. На заседании комиссии присутствовал прокурор города, которую данную позицию поддержал.

Отметим, что руководство ЗАО «ТЭК» - номинальное, фактически же всем распоряжается семья Барковых. В период своей деятельности ЗАО «ТЭК» накопило долги в сотни миллионов рублей. Еще в 2017 году в отношении Игоря Баркова было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием, причинившее особо крупный ущерб», расследование которого длится уже три года.

В настоящий момент между администрацией города и ЗАО «ТЭК» проходит имущественный спор по принадлежности центральных тепловых пунктов который рассматривается в Арбитражном суде Челябинской области.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», Вадим Герман около 16 вечера пошел в следственный комитет за повесткой и до сих пор оттуда не вернулся.