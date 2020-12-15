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В Троицке задержан заместитель главы

В Троицке (Челябинская область) задержан заместитель главы по городскому хозяйству Вадим Герман. По предварительной информации, это может быть связано с конфликтом вокруг запуска отопительного сезона.

Информацию о задержании заместителя главы Троицка Вадима Германа подтвердили в следственном управлении СКР по Челябинской области.

«Информацию подтверждаем. От комментариев пока воздерживаемся», - сказал исполняющий старшего помощника руководителя СКР Александр Скорик.

В администрации Троицка информацию пообещали прокомментировать в ближайшее время.

По предварительной информации, задержание Вадима Германа может быть связано с возбужденным еще в январе уголовным делом о превышении должностных полномочий. В прошлом году в городе разразился конфликт между хозяйствующими субъектами. Тогда комиссия ЧС приняла решение поменять организацию, которая занималась отоплением центральной части Троицка.