Главе СКР представят доклад по смертельному ДТП в Челябинской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доложить ему по обстоятельствам дорожно-транспортного происшествия в Чебаркульском районе Челябинской области с участием школьного автобуса. В аварии погибли два человека, в том числе ребенок.

Напомним, смертельное ДТП произошло днем шестого ноября 2023 года на 10 километре автодороги Черновское - Кундравы Челябинской области. Столкнулись автомобиль ВАЗ-21099 и школьный автобус ПАЗ, в котором находились 18 детей и пятеро взрослых. В результате аварии погибла 32-летняя водитель ВАЗ и ее семилетний пассажир.

По данному факту региональное управление ведомства расследует уголовное дело ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). «Исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину поручено представить Александру Бастрыкину доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах уголовного дела», - сообщает пресс-служба СК РФ.

По предварительным данным, жительница села Кундравы, находившаяся за рулем ВАЗ, не справилась с управлением, машину занесло и она выехала на встречную полосу, где столкнулась с автобусом.