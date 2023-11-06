Два человека погибли в ДТП со школьным автобусом в Челябинской области (ВИДЕО)

В понедельник, шестого ноября 2023 года, в Чебаркульском районе Челябинской области столкнулись легковой автомобиль и школьный автобус. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека, в том числе один ребенок.

Как сообщает Госавтоинспекция региона, авария произошла шестого ноября около 14 часов 15 минут на 10 км автодороги «Черновское- Кундравы».

Школьный автобус, в салоне которого находились 18 детей и пятеро взрослых (в том числе водитель), возвращался из города Миасс в село Кундравы после культурно-массового мероприятия.

В это время 32-летняя жительница села Кундравы, управляя автомобилем ВАЗ-21099, не обеспечила безопасную скорость движения, не справилась с управлением, автомобиль вынесло на полосу встречного движения. В результате произошло лобовое столкновение легкового автомобиля со школьным автобусом ПАЗ.

В результате ДТП 32-летняя водитель легкового автомобиля и семилетний пассажир получили смертельные травмы.

«В школьном автобусе легкие травмы получил один ребенок, которому оказана квалифицированная медицинская помощь, в настоящее время его здоровью ничего не угрожает», - уточнили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

На месте ДТП работали три экипажа дорожно-патрульной службы, туда выехал начальник областной Госавтоинспекции полковник полиции Иван Путков.

На место происшествия также выехала заместитель Чебаркульского городского прокурора Елена Селина. Чебаркульская городская прокуратура организовала проверку, в ходе которой проконтролирует исполнение законодательства о безопасности дорожного движения, даст оценку соблюдению требований, предъявляемых к содержанию автомобильных дорог, сообщили в областном надзорном ведомстве.

По факту смертельного ДТП в ОМВД России по г. Чебаркуль возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Прокурор принял решение о передаче уголовного дела для дальнейшего расследования в следственный отдел по городу Чебаркуль СУ СКР по Челябинской области. Следователь устанавливает причины и обстоятельств случившегося.