Губернатор объявил режим ЧС по ситуации с взрывом в горбольнице №2
Губернатор Челябинской области объявил режим ЧС по ситуации с взрывом в городской больнице №2 отдельно стоящей кислородной станции.
На состоявшемся сегодня, 31 октября, заседании оперативного штаба глава региона подчеркнул, что больницу необходимо восстанавливать максимально быстро.
Следующее заседание оперативного штаба состоится в 20 часов.
В ближайшее время в Челябинске соберётся комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС под руководством заместителя главы города Александра Астахова.
Как сообщает региональный минздрав, на данный момент перераспределены по госпитальным базам 158 пациентов.
Пострадавших и погибших пациентов нет.
В первую очередь перевезли тяжёлых кислородозависимых больных.
Оперативная и качественная работа служб позволила быстро и без серьёзных последствий оказать всю необходимую помощь пациентам, сообщили в минздраве.
Охрану имущества эвакуированного дома и больницы будут осуществлять сотрудники городской полиции, сказал начальник УМВД России по городу Челябинску Сергей Миронов.
В настоящее время осталось эвакуировать 23 человека.
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