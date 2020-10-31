Губернатор объявил режим ЧС по ситуации с взрывом в горбольнице №2

Губернатор Челябинской области объявил режим ЧС по ситуации с взрывом в городской больнице №2 отдельно стоящей кислородной станции.

На состоявшемся сегодня, 31 октября, заседании оперативного штаба глава региона подчеркнул, что больницу необходимо восстанавливать максимально быстро.

Следующее заседание оперативного штаба состоится в 20 часов.

В ближайшее время в Челябинске соберётся комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС под руководством заместителя главы города Александра Астахова.

Как сообщает региональный минздрав, на данный момент перераспределены по госпитальным базам 158 пациентов.

Пострадавших и погибших пациентов нет.

В первую очередь перевезли тяжёлых кислородозависимых больных.

Оперативная и качественная работа служб позволила быстро и без серьёзных последствий оказать всю необходимую помощь пациентам, сообщили в минздраве.

Охрану имущества эвакуированного дома и больницы будут осуществлять сотрудники городской полиции, сказал начальник УМВД России по городу Челябинску Сергей Миронов.

В настоящее время осталось эвакуировать 23 человека.