08.09.2022
Хакеры взломали «Аркаим» и от лица заповедника просят денег
08.09.2022
В Челябинской области председатель кооператива «надул» минсельхоз и получил срок
08.09.2022
В день рождения Челябинска общественный транспорт изменит маршруты движения
08.09.2022
В Коркино молодой человек на «Ладе» сбил пожилую женщину, она скончалась
08.09.2022
Ашинца будут судить за взятку чиновнику с целью продажи муниципалитету непригодного жилья для сирот
08.09.2022
Запрет полетов в 11 российских аэропортов юга России продлен до 16 сентября
Хакеры взломали «Аркаим» и от лица заповедника просят денег
08.08.2022
Супер-пирожное «Аркаим» испекут для фестиваля «Крынка»
10.06.2022
На Аркаиме под звуки варгана «родится» огненная скульптура
10.05.2022
На Аркаиме ко дню Победы расцвел миндаль
28.04.2022
Аркаим открывает новый сезон первого мая
Летнее настроение постепенно уходит, осень активно вступает в свои права
06.09.2022
Каким будет сентябрь в Челябинской области
05.09.2022
В Челябинской области установлен температурный рекорд в День знаний
03.09.2022
Сотни погибших деревьев: челябинские экоактивисты оценили приживаемость посадок на гостевых маршрутах
02.09.2022
В День знаний открыли новые школы в Кунашаке, Верхнеуральске и в Миассе
02.09.2022