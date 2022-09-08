Хакеры взломали «Аркаим» и от лица заповедника просят денег

«Аркаим» (Челябинская область) сегодня, восьмого сентября, подверглись хакерской атаке, в результате чего сайт заповедника и некоторые другие его информационные ресурсы были взломаны.

«В связи с этим уведомляем вас, что никакие сборы средств заповедник «Аркаим» не ведет и не организует, любые рассылки от лица заповедника с просьбой перевести деньги - мошенничество. Просим вас не переводить денежные средства. В ближайшее время проблема будет устранена, - заявили в «Аркаиме». - Если вам пришли от нас письма с просьбой перевода денег - просим не реагировать на них».

Заповедник «Аркаим» никогда не собирал и не планирует проводить подобные сборы средств.

Отметим, вот какое письмо с официальной почты подвергнувшегося хакерской атаке заповедника получило агентство «Урал-пресс-информ» чуть более часа назад (в 13 часов 16 минут): "Челябинский историко-культурный заповедник «Аркаим» нуждается в помощи! Наш заповедник является крупнейшим комплексом построек синташтинской культуры на территории России и важным археологическим центром области. Сейчас мы переживаем трудные, в экономическом плане, времена, многие наши помещения, где хранятся уникальные экспонаты требуют неотложного ремонта, так же у нас ведется постройка орнитологического центра, где будут изучаться в условиях дикой природы 26 видов редких птиц.

Просим Вас помочь нашему культурному наследию, сделать это можно в онлайн-форме на нашем официальном сайте https://arkaim-center.ru либо на счет замдиректора по административно-хозяйственной части Прокофьева В.А.

Карта: 5246 1410 9063 5561

Счет: 40817810374570053815

Банк получатель: СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК

БИК: 040407388

Корр.счет: 30101810000000000388

Так же есть альтернативный способ перевода на счет Киви: 4890494766320717

Будем благодарны любой помощи, если Вы оказали поддержку заповеднику – просьба написать нам на почту info@arkaim-center.ru, мы со своей стороны обязательно организуем Вам или Вашему предприятию экскурсию и досуг у нас в заповеднике!

С наилучшими пожеланиями,

Директор Челябинского государственного

историко-культурного заповедника «АРКАИМ»

Волик Валерий Владимирович".

Хакеры подготовились серьезно.