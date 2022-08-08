«Интерсвязь» готова заплатить 200 тысяч рублей за имена вандалов, атаковавших «умные домофоны»

«Интерсвязь» увеличила вознаграждение до 200 тысяч рублей за информацию о злоумышленниках, испортивших в общей сложности более тридцати панелей компании на подъездах многоквартирных домов в Магнитогорске (Челябинская область).

В последний раз устройства пострадали в нескольких кварталах на центральных улицах в ночь на четвертое августа, сообщили в пресс-службе компании. В тот раз были испорчены 22 единицы оборудования «Интерсвязи».

«Такие акции в городе начались две недели назад. Люди в масках орудуют ночью, просверливают домофоны и скрываются. Первый подобный случай был зафиксирован в ночь на 21 июля, второй - четвертого августа. Причем пострадали не только наши устройства, что может говорить о намеренном акте вандализма», - сообщили в пресс-службе «Интерсвязи».

Возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм».

При выявлении правонарушителей компания намерена добиться возмещения ущерба, а также выплатить награду в 200 тысяч рублей за информацию, которая поможет в поимке злоумышленников.

Сообщить информацию можно двумя способами - позвонив на единый бесплатный номер контакт-центра: 8 800-200-07-47 или написав в чат мобильного приложения «Интерсвязь. Умный город».