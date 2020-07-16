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Из Атлянской колонии сбежал заключенный

Происшествия
Сегодня, 13:26
Автор: 
Инна Шемаева

Из колонии-поселении под Миассом (Челябинская область) сбежал заключенный. Мужчина отбывал наказание за неуплату алиментов. Беглеца поймали через пару часов.

ЧП произошло вечером 15 июля в колонии-поселении №7. Арестант самовольно покинул территорию исправительного учреждения. Он отбывал срок по части первое статьи 157 Уголовного кодекса Российский Федерации – «Злостное уклонение от уплаты алиментов». Решением суда он был приговорен в двум месяцам и 20 дням лишения свободы и в начале августа уже должен был освободиться.»

«Обнаружив отсутствие арестанта, сотрудниками ГУФСИН были незамедлительно организовали оперативно-розыскные мероприятия. Спустя несколько часов беглеца на территории поселка и вернули в колонию», - сообщила руководитель пресс-службы ГУФСИН по Челябинской области Ольга Емельянова.

Ольга Емельянова также добавила, что в КП №7 осужденные содержатся без охраны, носят гражданскую одежду и могут свободно передвигаются по территории учреждения. Также по разрешению администрации колонии они в пределах поселка Нижний Атлян.

В отношении беглеца в отделе дознания ОМВД по Миассу в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 313 Уголовного кодекса Российской Федерации - «Побег из места лишения свободы». Мужчине грозят либо принудительные работы на срок от четырех лет или реальное лишение свободы на тот же срок.

Это не первый побег осужденного из исправительного учреждения в Челябинской области. В ноябре 2018 за «добавкой» в магазин также пошел поселенец КП-7, которая находится в поселке Нижний Атлян. Осужденный был направлен на работы на овощехранилище. Несколько дней велись поиски беглеца. В результате оперативно-розыскных мероприятий сбежавшего из-под стражи удалось вернуть в казенное учреждение.

Побег снова был побег из этой колонии. Он был совершен в июле 2019 года. Осужденный сказал, что ему нужно в магазин, и скрылся. Спустя три месяца он «всплыл» в Магнитогорске.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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