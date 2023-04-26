Минсоц: Девочку из челябинского приюта не похищали, она жила в семье родных-опекунов и оттуда пропала

Девочку из челябинского приюта для детей-сирот не похищали, ребенок находился в замещающей семье у родственников-опекунов, оттуда и пропал, заявили в министерстве социальных отношений региона.

При этом местонахождение малышки 2018 года рождения в настоящее время неизвестно, правоохранительные органы ведут розыск ребенка.

Напомним, в следственном управлении СКР по Челябинской области сообщили о возбуждении уголовного дела о похищении девочки. В минсоце пояснили, что она осталась без попечения родителей в 2020 году – в связи с этим ее родственники оформили предварительную опеку.

«Девочка временно проживала в замещающей семье у родственников-опекунов. Замещающая семья находилась на контроле. Сотрудники органов опеки и попечительства регулярно ее посещали. Во время одного из выходов, когда срок предварительной опеки подходил к концу, ребенка по месту жительства не оказалось. Родственники-опекуны отказались назвать местонахождение девочки, в связи с чем было подано заявление в полицию», - рассказали в министерстве социальных отношений Челябинской области.

Одновременно - в соответствии с законодательством - было вынесено решение об отстранении временного опекуна от исполнения обязанностей по воспитанию ребенка и помещении девочки в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Однако фактически органы опеки не смогли исполнить данное решение, поскольку местонахождение ребенка до сих пор не установлено.

«Таким образом, фактически девочку никто не похищал из организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поскольку она там никогда не находилась», - пояснили в минсоце региона.