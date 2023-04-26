26.04.2023
Почта России доставит ветеранам поздравления президента с Днем Победы
26.04.2023
Депортированные из Челябинской области мигранты смогут вернуться в Россию только через пять лет
26.04.2023
Студенты института искусств имени Чайковского защитили экзамен по классическому танцу
26.04.2023
УГМК впервые проведет открытый онлайн-форум о будущем компании
26.04.2023
Скоков призвал решить вопрос о выделении дополнительных дорожек для электросамокатов
26.04.2023
Магнитогорские депутаты расширили категории льготников
Минсоц: Девочку из челябинского приюта не похищали, она жила в семье родных-опекунов и оттуда пропала
15.12.2021
Южноуральские семьи, воспитывающие детей с фенилкетонурией, будут получать пособие
26.07.2017
Более тысячи детей бесплатно прокатятся на колесе обозрения и посетят киносеансы в КРК «Мегаполис»
Отопительный сезон в Челябинске завершен
25.04.2023
Отопление в Челябинске могут отключить уже в эту среду
24.04.2023
Челябинская область отметит День Победы с учетом актуальной обстановки
22.04.2023
В Челябинской области установят новую памятную дату
21.04.2023
Александр Вагнер утвержден в должности ректора ЮУрГУ
21.04.2023