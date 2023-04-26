В Челябинске возбуждено уголовное дело о похищении маленькой девочки

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту похищения маленькой девочки, жительницы Металлургического района.

Как сообщает пресс-центр прокуратуры региона, ребенок 2018 года рождения в соответствии с распоряжением городской администрации находился на полном государственном обеспечении: малышка была определена в организацию для детей, оставшихся без попечения родителей.

При этом фактически в учреждении для детей-сирот девочка не находилась. Ее местонахождение в настоящее время неизвестно.

По постановлению прокурора Металлургического района в следственном райотделе СУ СКР по Челябинской области 24 апреля этого года было возбуждено уголовное дело по пункту «д» части второй статьи 126 УК РФ.

По уголовному делу о похищении девочки проводится комплекс процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств ее исчезновения и ее розыск.

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль прокуратуры Металлургического района.