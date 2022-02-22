Мужчина, убивший жену и тяжело ранивший мастера на станции Карталы, пытался покончить с собой

Стали известны подробности убийства 35-летней работницы железнодорожной станции Карталы (Челябинская область). Стрелком оказался ее бывший супруг. После совершения преступления мужчина пытался покончить с собой.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 21-го февраля в Карталах местный житель расстрелял из охотничьего ружья двух работников механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ ОАО «РЖД». У входа в административное здание было обнаружено тело 35-летней женщины. Она трудилась приемосдатчиком груза и багажа. Кроме этого, был тяжело ранен в область головы мастер.

«Затем на территории одного из частных домов в городе Карталы сотрудники МО МВД России «Карталинский» обнаружили подозреваемого в убийстве с огнестрельным ранением в область груди. В настоящее время мужчина находится в медицинском учреждении», - сообщила сотрудник пресс-службы Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте Вера Кухтина.

Челябинским следственным отделом на транспорте СК России возбуждены уголовные дела по статье «Убийство, покушение на буйство двух и более лиц».

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.