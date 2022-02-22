Мужчина, расстрелявший работников РЖД в Карталах, задержан

В Карталах (Челябинская область) местный житель расстрелял из охотничьего ружья двух работников механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ ОАО «РЖД». Стрелок задержан. На место совершения убийства выехал Карталинский транспортный прокурор

ЧП произошло на территории златоустовской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ ОАО «РЖД» в Карталах накануне, 21-го февраля.

«У входа в административное здание было совершено убийство 35-летней работницы железнодорожной станции Карталы. Она состояла в должности приемосдатчика груза и багажа. Кроме этого, тяжело ранен в область головы мастер Златоустовской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ, который находился в этом же здании. В настоящее время он госпитализирован», - сообщили в уральской транспортной прокуратуре.

Убийство совершено местным жителем, предположительно, на бытовой почве из гладкоствольного охотничьего ружья.

По результатам проведенных совместных розыскных мероприятий сотрудниками ЛОП на станции Карталы и межмуниципального отдела МВД России «Карталинский» стрелок задержан.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Челябинским следственным отделом на транспорте СК России возбуждены уголовные дела по статье «Убийство, покушение на убийство двух и более лиц».

В целях координации работы правоохранительных органов на место совершения преступления выехал карталинский транспортный прокурор.