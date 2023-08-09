На трассе М-5 в Челябинской области перевернулся грузовик, водитель погиб

На федеральной трассе М-5 в Челябинской области произошла очередная страшная авария, унесшая жизнь человека.

Сегодня, девятого августа, в 13 часов 50 минут на 1655-м километре автодороги Москва – Челябинск перевернулся грузовик «Рено Премиум» с полуприцепом «Кроне», водитель – мужчина 1977 года рождения – умер в больнице.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, у грузовика во время движения случился разрыв левого колеса, в результате тяжелую технику вынесло на встречку – на участке, где выезд на встречную полосу запрещен.

Там «Рено» по касательной столкнулся с ехавшим навстречу «Вольво» с полуприцепом «Шмитц», за рулем которого находился мужчина 1973 года рождения.

После столкновения «Рено» съехал в кювет и опрокинулся. Водителя госпитализировали, но спасти его, к сожалению, не удалось.