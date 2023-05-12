12.05.2023
Начальник полиции Озерска задержал поджигателя
12.05.2023
Нового главу Миасса изберут 17 мая
11.05.2023
Справедливороссы уверены: исполнение бюджета требует нестандартных решений
11.05.2023
Начальник полиции из Златоуста будет наводить порядок в Еманжелинском районе
11.05.2023
Южноуральцам нет равных в смешанных единоборствах
11.05.2023
Неуловимые руководители: «Вайлдберриз» - работодатель через приложение
Начальник полиции Озерска задержал поджигателя
11.05.2023
Спецтехника Упрдор «Южный Урал» помогает в тушении пожаров в Курганской области
06.05.2023
Полиция: «К пожарам в Миассе мотоциклист непричастен»
04.05.2023
В Челябинске, на въезде в город и местами в области - плохая видимость из-за дымки от пожаров
04.05.2023
Беспилотники мониторят обстановку на территории Миасского округа
В Свято-Казанском женском монастыре Троицка зацвела сакура
11.05.2023
В Челябинск к празднику Святой Троицы привезут частицу мощей Георгия Победоносца
10.05.2023
Челябинск и ряд городов области остаются в дымке, ПДК вредных веществ превышена
10.05.2023
Южноуральцы с размахом отмечают День Победы
09.05.2023
АФИША праздничных мероприятий ко Дню Победы в городах Челябинской области
05.05.2023