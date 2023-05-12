Начальник полиции Озерска задержал поджигателя

В Озерске (Челябинская область) начальник УМВД Кирилл Черепенькин задержал местного жителя, из-за действий которого возник пожар в СНТ «Вишенка».

Полицейские установили, что от неосторожных действий озерчанина при производстве строительных работ произошло возгорание. Он пытался потушить быстро распространяющийся огонь своими силами, но не смог. Собранные сотрудниками полиции материалы направлены органы госпожнадзора для привлечения его к ответственности.

Напомним, с 12 апреля 2023 года на территории Челябинской области действует особый противопожарный режим, во время которого запрещено разведение костров, сжигание сухой растительности, твердых бытовых отходов, мусора, выжигание травы на землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих территориях.