Обвиняемого в зверской расправе над женой южноуральца могут отправить в психбольницу

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, который в присутствии дочерей зарезал супругу. Согласно результатам судебно-психиатрической экспертизы, южноуралец страдает психическим расстройством, сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР региона Владимир Шишков.

По версии следствия, днем 29 июля 2020 года на дороге возле деревни Алексеевка в Саткинском районе между супругами вспыхнул конфликт. Мужчина в салоне авто, где находились двое дочерей, набросился на жену с ножом. После он нанес ей еще несколько ударов уже на обочине дороги. Женщина от полученных ранений скончалась.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело об убийстве с особой жестокостью (п.«д» ч.2 ст.105 УК РФ).

«В рамках уголовного дела в отношении обвиняемого, совершившего запрещенное уголовным законом деяние, проведена комплексная судебно-психиатрическая экспертиза, согласно заключению которой, он признан страдающим психическим расстройством, как в период совершения деяния, так и в настоящее время», - пояснил Шишков.

Уголовное дело направили в областную прокуратуру для утверждения постановления о применении в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера.

Зампрокурора утвердил постановление. Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд.