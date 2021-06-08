Открытый колодец на троллейбусной остановке едва не «проглотил» челябинца

В Челябинске – несмотря на поручение главы города Натальи Котовой провести ревизию всех колодцев – то здесь, то там продолжают зиять открытые люки. Одна из таких дыр сегодня, восьмого июня, едва не поглотила пассажира троллейбуса.

Информация о происшествии на улице Черкасской в Металлургическом районе – вместе с фото - появилась в нескольких пабликах, в том числе в группе «Подслушано ЧМЗ» в ВКонтакте.

В данном сообществе написали, что мужчина провалился в открытый колодец на остановке общественного транспорта (!). К счастью, он сумел зацепиться локтями и удержаться – быстрая реакция спасла его от получения травм, но, настроение, думается, было испорчено изрядно. Выбраться из «бездны» пострадавшему помог молодой парень.

В «Челябинском транспорте» написали, что горожанин оступился, заходя в троллейбус, и в результате оказался в открытом колодце, который его едва не «проглотил».

Челябинцы не остались равнодушны к случившемуся и начали советовать жертве колодца обратиться в суд, ужасаться, задаваться вопросом, что было бы, если бы на его месте оказалась, например, беременная женщина. Один ехидно заметил, что пассажиру неплохо было бы смотреть под ноги, другой посоветовал водителю троллейбуса думать, где останавливаться: внимательно смотреть по сторонам и «прицеливаться» получше, чтобы пассажиры больше не попадали в колодец.

К слову, сообщество «Челябинский транспорт» уже било тревогу по поводу открытых люков на остановках – например, на улице Бажова.

Напомним, 22-го мая этого года в Калининском районе, на Заячьем острове, случилась трагедия – местная жительница 44-х лет провалилась в открытый коллектор и утонула. Спустя несколько дней получил травмы, провалившись в колодец возле Южно-Уральского государственного университета, ребенок. Еще через небольшой промежуток времени в заброшенный колодец на территории Советского района упала бездомная собака, на помощь которой пришли спасатели.

Отметим, подобные ЧП, связанные с отсутствием колодезных люков, происходят и в других населенных пунктах Челябинской области.