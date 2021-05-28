В Советском районе Челябинска в заброшенный колодец упала бездомная собака

В Советском районе Челябинска в колодец упала бездомная собака. Несчастное животное не могло самостоятельно выбраться. Люди узнали о том, что пес попал в беду, услышав громкий лай – четвероногая звала на помощь.

О том, что в заброшенный канализационный люк провалилась собака, в ЕДДС-12 сообщили жители улицы 2-й Потребительской. Звонок поступил сегодня утром, 28-го мая.

Спасатели Челябинской городской службы спасения откликнулись на сигнал о помощи, прибыли на место происшествия и спустились за пострадавшей в колодец.

Как рассказали в управлении безопасности жизнедеятельности населения администрации Челябинска, собака не испугалась людей и не стала сопротивляться. Спасатели вытащили ее на поверхность с помощью веревки. К счастью, травм при падении животное не получило.

Колодцы без крышек – бич Челябинска. Только в мае в столице Южного Урала в канализационные люки провалились два человека: в Калининском районе, на Заячьем острове, упала в коллектор и утонула женщина, спустя несколько дней упал в колодец и получил травмы ребенок (это ЧП случилось в районе ЮУрГУ).

После трагической гибели горожанки глава Челябинска Наталья Котова поручила провести ревизию всех имеющихся на территории города колодцев.