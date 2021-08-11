11.08.2021
В Челябинске четырехлетний ребенок в отсутствие родителей вылез на карниз четвертого этажа
11.08.2021
Кому в Челябинске готовы платить 180 тысяч рублей в месяц
11.08.2021
Педофил из Коркино приговорен к 17 годам строгого режима
11.08.2021
Суд Сатки оставил на свободе мать, чья дочь насмерть замерзла в сенях
11.08.2021
КСП Челябинской области выяснила, где дешевле всего сделать КТ
11.08.2021
В челябинском сквере подрастают лабиринты из живой изгороди
Педофил из Коркино приговорен к 17 годам строгого режима
09.01.2020
В Челябинске задержан предполагаемый педофил
08.11.2019
Педофилы, надругавшиеся над челябинскими школьницам, отправлены в СИЗО
31.10.2019
Дело педофила «дяди Сережи» передали прокурору
28.07.2019
Обвиняемый в педофилии «дядя Сережа» продолжит знакомиться с материалами уголовного дела
Власти Челябинска ответили на критику по ремонту Комсомольского проспекта
10.08.2021
Южноуральцам советуют не открывать на ночь окна и сократить пребывание на улице
09.08.2021
В минэкологии дали объяснение химическому запаху в Челябинской области
09.08.2021
Челябинскую область накрыло туманом с гарью от лесных пожаров из Якутии
09.08.2021
Алексей Текслер попросил поддержки у Владимира Путина
06.08.2021