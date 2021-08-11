Педофил из Коркино приговорен к 17 годам строгого режима

Сегодня, 11 августа, Челябинский областной суд огласил приговор жителю Коркино, который признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетних, в покушении на насильственные действия, а также в совершении развратных действий без применения насилия в отношении потерпевших, не достигших 14-летнего и 16-летнего возраста.

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Суд установил, что подсудимый(ранее был судим за аналогичные преступления), используя персональную страницу в социальной сети «ВКонтакте», вступал в интимную переписку с девочками возраста от десяти до 14 лет.

«Пользуясь тем, что в силу малолетнего возраста, потерпевшие не понимали характер и значение совершаемых с ними действий и не могли оказывать какого-либо сопротивления, мужчина слал им сообщения, содержащие циничные разговоры на сексуальные темы, употреблял лексику, имеющую отношение к интимной сфере. Одна из восьми потерпевших рассказала обо всем матери, которая обратилась с заявлением в правоохранительные органы», - сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

В судебном заседании мужчина полностью отрицал свою причастность к преступлениям и наличие у него страницы «ВКонтакте».

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в уголовную коллегию Второго апелляционного суда общей юрисдикции.