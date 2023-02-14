Педофила из Сосновского района отправили в колонию строгого режима

Челябинский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя Сосновского района. Он осужден за сексуальное насилие над подростком и развратные действия над детьми. В числе пострадавших – умственно отсталый ребенок.

В суде установлено, что подсудимый, страдает расстройством сексуального предпочтения в виде гомосексуальной педофилии, имеет непогашенную судимость за ранее совершенные преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

«Осужденный ранее за развратные действия после освобождения из мест лишения свободы вновь совершил умышленные преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних», - рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

В сентябре 2021 года педофил в лесном массиве Сосновского района совершил насильственные действия сексуального характера в отношении мальчиков 10 и 11 лет.

Кроме того, спустя несколько дней совершил преступление против половой неприкосновенности 15-летнего подростка, страдающего легкой умственной отсталостью.

Суд назначил виновному наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.