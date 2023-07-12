По факту ДТП на Блюхера в Челябинске возбуждено уголовное дело, виновник аварии – в изоляторе

По факту ДТП на улице Блюхера в Челябинске, в котором погибли два человека, возбуждено уголовное дело по части пятой статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Виновник смертельной аварии - 34-летний водитель грузовика «Хово» - в порядке статьи 91 УПК РФ водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В пресс-службе регионального полицейского главка напомнили, что ДТП на улице Блюхера произошло днем вторника, 11 июля. Грузовик столкнулся с автомобилем «Лифан», за рулем которого находился мужчина 1974 года рождения. Легковушка ехала в попутном направлении.

В результате столкновения с тяжелой техникой пассажиры «Лифана» - женщина 1972 года рождения и парень 2000 года рождения – погибли. Водитель легкового автомобиля получил телесные повреждения.