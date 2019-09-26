По факту отсутствия воды в Верхнем Уфалее прокуратура возбудила дело

Отсутствие водоснабжения в Верхнем Уфалее (Челябинская область) обернулось делом для местных коммунальщиков. Главе города и руководителю МУП «МПО» Водоканал прокуратурой внесены представления об устранении нарушений закона.

Прокуратурой Верхнего Уфалея установлено, что 22 сентября произошла остановка водоподъемной скважины № 11 по причине выхода из строя насоса, прекращена поставка водоснабжения в микрорайон «Центральный» Верхнего Уфалея. МУП «МПО» Водоканал в этот же день была подключена резервная водоподъемная скважина № 30, по причине низкой мощности насоса и большого водозабора воды населением поставка воды осуществлялась с низким давлением.

С 23 сентября водоснабжение вообще стало отсутствовать в двух детских садах и двух школах, а также частично в многоквартирных жилых домах в микрорайоне «Центральный».

«МУП «МПО» Водоканал является организацией по обеспечению водоснабжением и водоотведения для нужд потребителей, в том числе населения, детских садов и школ, больниц и других объектов городского округа. По факту нарушения режима обеспечения населения водоснабжением главе Верхнеуфалейского городского округа и руководителю МУП «МПО» Водоканал прокуратурой города внесены представления о незамедлительном устранении нарушений федерального законодательства, объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

В отношении МУП «МПО» Водоканал возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами». Оно направлено в ГУ «Государственная жилищная инспекция Челябинской области». Максимальное наказание по этой статье – штраф в размере до 10 тысяч рублей.