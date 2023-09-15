15.09.2023
В Миассе и Трехгорном полиция задержала двух юных курьеров телефонных мошенников
15.09.2023
Сегодня – Всемирный день худеющих
15.09.2023
Челябинский «Олег» претендует на выход в финал Первой лиги КВН
15.09.2023
По факту смертельного наезда на 15-летнего велосипедиста в Сосновском районе возбуждено уголовное дело
15.09.2023
В Челябинске ограничили движение по улице Энтузиастов
15.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные, 16 и 17 сентября (18+)
По факту смертельного наезда на 15-летнего велосипедиста в Сосновском районе возбуждено уголовное дело
15.09.2023
На трассе Челябинск – Харлуши водитель иномарки насмерть сбил подростка на велосипеде
08.08.2023
В Еткульском районе пострадала юная спутница «бесправного» мотоциклиста
05.06.2023
В Сосновском районе в ДТП пострадали два взрослых и 15-летний подросток
02.06.2023
По факту смертельного наезда на пятилетнего мальчика в Магнитогорске возбуждено уголовное дело
Алексей Текслер направил комиссию на место стихийной свалки рядом с Батуринским
15.09.2023
Не все южноуральцы соглашаются провести обследование своих новорожденных
15.09.2023
Сегодня православные празднуют Новолетие - осенний Новый год
14.09.2023
Готовность Челябинской области к отопительному сезону составляет 97,7%
14.09.2023
Три района Челябинской области намерены провести административно-территориальные преобразования
13.09.2023