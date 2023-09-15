По факту смертельного наезда на 15-летнего велосипедиста в Сосновском районе возбуждено уголовное дело

По факту смертельного наезда на 15-летнего велосипедиста в Сосновском районе (Челябинская область) возбуждено уголовное дело по факту нарушения водителем правил дорожного движения, что повлекло по неосторожности смерть человека (часть третья статьи 264 УК РФ).

Напомним, вечером 14 сентября на седьмом километре автодороги Челябинск-Харлуши 60-летний житель поселка Полетаево за рулем иномарки «Kia Sportage» при перестроении вправо сбил подростка на велосипеде, ехавшего во встречном направлении по крайней правой полосе. Мальчик погиб на месте.

Уголовное дело возбуждено в следственном отделе ОМВД России по Челябинской области. Ход и результаты расследования поставлены на контроль прокуратурой.