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По факту взрыва кислородной станции в Челябинске возбуждено уголовное дело

Происшествия
Сегодня, 15:44
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Автор: 
Инна Шемаева

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва баллонов с кислородом в кислородной будке в поликлинике городской больницы №2 Челябинска. Виновные должностные лица, ответственные за обеспечение безопасного хранения кислорода, устанавливаются.

Как сообщил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков, уголовное дело возбуждено по части первой статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации «Халатность».

В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и виновных должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасного хранения кислорода.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», сегодня, 31 октября, в Челябинске произошел взрыв кислородной станции в поликлинике городской больницы №2. Более 150 больных с «ковидом» были эвакуированы. Из них трое тяжелых, находящихся на искусственной вентиляции легких. Они были сразу доставлены в ГКБ-1.

От взрыва пострадали и жильцы девятиэтажного дома, расположенного рядом. В квартирах были выбиты стекла, а на нескольких балконах начался пожар. Сотрудники МЧС эвакуировали 25 человек. Им будет предоставлено общежитие Южно-Уральского государственного университета и, если понадобится, помещения городского маневренного фонда.

Как сообщил начальник УМВД по городу Челябинску Сергей Миронов, охрану имущества жильцов пострадавшего дома и больницы будут осуществлять сотрудники городской полиции.

Добавим, губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил начать тотальную проверку всех объектов кислородной инфраструктуры, особенно той, которая монтировалась при организации новых госпитальных баз.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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