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Подрядчика будут судить за хищение бюджетных миллионов, направленных на реконструирую стадиона «Центральный»

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Подрядчика будут судить за хищение бюджетных миллионов, направленных на реконструирую стадиона «Центральный»

Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело о покушении на хищение свыше 15,5 миллиона рублей при выполнении муниципального контракта, которые были направлены на реконструкцию стадиона «Центральный» в Челябинске.

Прокуратура Центрального района Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Русэнергострой». Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере».

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, по версии следствия обвиняемая, являясь руководителем организации-подрядчика, в период с августа по ноябрь 2019 года, выполняя работы в рамках контракта по капитальному ремонту теплового пункта и футбольного поля с искусственным покрытием стадиона «Центральный» в Челябинске, произвела поставку футбольного поля с покрытием и четырех насосов, не соответствующих условиям контракта, при этом предоставила акт о приемке выполненных работ, содержащий ложные сведения о поставке оборудования в соответствии с условиями контракта и технического задания стоимостью около 16 миллионов рублей.

Однако факт поставки ненадлежащего оборудования, не соответствующего условиям контракта и предоставление документов с ложными сведениями, были выявлены при проверке сотрудниками МБУ «Стадион «Центральный».

Уголовное дело поступило в Центральный районный суд Челябинска.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в декабре 2019-го года по факту попытки хищения бюджетных денег при реконструкции стадиона «Центральный» было возбуждено уголовное дело, что стало следствием прокурорской проверки исполнения требований законодательства при замене покрытия футбольного поля на данном спортивном объекте.

Было установлено, что подрядчик закупил и поставил покрытие, не соответствующее заключенному контракту и аукционной документации.

Факт предоставления документов с ложными сведениями был выявлен при проверке сотрудниками МБУ «Стадион «Центральный». Изначально считалось, что своими действиями коммерческая организация ООО «Русэнергострой» покушалась на хищение бюджетных денежных средств в сумме свыше одного миллиона рублей.