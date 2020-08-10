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Наталья Котова распорядилась «разобраться» со стадионом «Центральный»

Общество
Сегодня, 13:47
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Автор: 
Евгения Александрова

Глава Челябинска Наталья Котова дала ряд распоряжений по стадиону «Центральный», где в настоящее время продолжаются работы по реконструкции.

Спортивный объект мэр посетила в воскресенье, девятого августа, вместе с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. В понедельник, десятого августа, на аппаратном совещании в городской администрации Наталья Котова дала поручения ответственным чиновникам «разобраться» со стадионом.

«Дело в том, что уже начинаются спортивные игры. Хотелось бы, чтобы зрители могли присутствовать на стадионе в рамках режима, определенного губернатором в соответствии с постановлением. Поэтому нужно съездить на этот объект, посмотреть, какие есть замечания, определиться с подрядчиками по дальнейшей деятельности», - отметила Наталья Котова.

Глава города обратилась к своему заместителю по социальному развитию Сергею Авдееву с просьбой синхронизировать работы, составить график оставшихся работ и представить в ее адрес.

«На стадионе еще ведутся строительные работы. Мы понимаем, что при такой ситуации благоустройство не может быть закончено – если сейчас положить асфальт, в связи с продолжающимся подвозом стройматериалов на объект могут возникнуть проблемы с качеством укладки покрытия, и тогда подрядчику придется переделывать свою работу. Поэтому и важна синхронизация», - подчеркнула Наталья Котова.

Напомним, в феврале этого года депутаты городской думы Челябинска приняли решение о направлении на покупку для стадиона «Центральный» нового газона и организацию скейт-парка на его территории 12 миллионов рублей.

В декабре 2019-го года по факту попытки хищения бюджетных денег при реконструкции стадиона «Центральный» было возбуждено уголовное дело, что стало следствием прокурорской проверки исполнения требований законодательства при замене покрытия футбольного поля на данном спортивном объекте.

Было установлено, что подрядчик закупил и поставил покрытие, не соответствующее заключенному контракту и аукционной документации.

Факт предоставления документов с ложными сведениями был выявлен при проверке сотрудниками МБУ «Стадион «Центральный». Своими действиями коммерческая организация ООО «Русэнергострой» покушалась на хищение бюджетных денежных средств в сумме свыше одного миллиона рублей.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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