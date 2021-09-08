08.09.2021
Исторический музей презентует воспоминания Анны Неаполитановой о Челябинске начала XX века
08.09.2021
Южноуральцы смогут увидеть новых олимпийских чемпионов по фристайлу
08.09.2021
В Челябинске у памятника добровольцам-танкистам откроется выставка «Ровесники»
08.09.2021
Полицейские Челябинска устроили массовые проверки пунктов приема лома
08.09.2021
В Челябинске почтят память жертв политических репрессий
08.09.2021
Курчатовцы приглашают на мегаспортивный праздник
Полицейские Челябинска устроили массовые проверки пунктов приема лома
В Челябинске закончен проект будущего благоустройства улицы Свободы
07.09.2021
«Неизведанный Зюраткуль» признан «Дивом России»
07.09.2021
ММК потратит 2,7 миллиарда рублей на экопроект в сталеплавильном производстве
06.09.2021
Ослепительный блеск и изысканная гравировка: Исторический музей Южного Урала приглашает к знакомству с шедеврами оружейных мастеров Златоуста
03.09.2021
В Челябинской области не планируют ограничивать продажу алкоголя в местах общепита
02.09.2021