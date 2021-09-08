Полицейские Челябинска устроили массовые проверки пунктов приема лома

Полицейские Челябинска после обращения администрации города начали массовые проверки пунктов приема лома. Первые же рейды дали результаты. Стражи порядка обнаружили много украденных люков.

Как сообщили в администрации города, сотрудниками УМВД по городу Челябинску, в различных пунктах приема металлолома, обнаружены 53 крышки люков, украденных с улиц областного центра. Данные находки лягут в основу уголовных дел.

Напомним, глава Челябинска Наталья Котова на аппаратном совещании обратилась к главному полицейскому города с просьбой отработать ряд мероприятий по предотвращению краж люков и сдачи их в металлолом.

При этом горожане продолжают жаловаться на открытые люки.

«В районе площади Павших революционеров, на проезжей части дыра притаилась за поворотом. Машины поворачивают и в последний момент ее объезжают. Пару дней назад там крышка была приоткрыта, а теперь исчезла», - рассказала местная жительница.

В полиции Челябинска сообщили, что проверки продолжаться.