Полицейские Троицка выявили факт изготовления поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19

В Троицке (Челябинская область) полицейскими выявлен факт изготовления поддельных сертификатов о вакцинации граждан от COVID-19 с внесением фиктивных сведений на портал государственных услуг.

Как сообщили в региональном полицейском главке, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

Сотрудниками полиции проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к противоправной деятельности.

Полицейские напоминают жителям и гостям Южного Урала, что в случае подделки и сбыта подложных сертификатов о вакцинации от новой коронавирусной инфекции, сертификатов (справок) с результатами ПЦР-теста, справок о медицинском отводе от прививки наступает ответственность в соответствии с законодательством.