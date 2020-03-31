Полицейского из Магнитогорска, спасавшего людей из дома, в котором произошел взрыв газа, решено поощрить

Сержант полиции Магнитогорска (Челябинская область) Аркадий Солодкий, который помогал сотрудникам МЧС спасать людей из дома в котором произошел взрыв баллона с газом, представлен к поощрению.

Сотрудник батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Магнитогорску Аркадий Солодкий рассказал, как помогал спасать людей, которые пострадали от взрыва газового баллона в пятиэтажном доме по улице Доменщиков.

"Мы находились на марштуре партулирования. Увидели, что горит дом, был виден столб черного дыма. Мы с коллегой сразу выдвинулись на место. Я увидел, как пожарный и пожилой мужчина бегут в подъезд, в тот момент я понимал, что там люди, которым нужна помощь. Я побежал в подъезд. Сотрудник МЧС выводил из квартиры женщину, я подхватил ее и вывел на улицу. Затем я побежал в другой подъезд, там мне сотрудник МЧС передал молодого парня. Я также вывел его на улицу и передал медикам", - вспоминает Аркадий Солодкий.

В настоящее время сержант полиции Аркадий Солодкий представлен к поощрению.

Напомним, взрыв в пятиэтажном доме Магнитогорска по улице Доменщиков произошел 26 марта в 19 часов 37 минут. Огонь перекинулся и на другие этажи. В результате ЧП погибли женщина и 14-летний подросток. Пострадали полуторогодовалый малыш и 58-летний мужчина. Ребенок получил ожоги 2-3 степени, обожжено 100% тела, в том числе у него ожоги верхних дыхательных путей. Сейчас он находится в Челябинске. Его состояние ухудшилось. У ребенка начался отек внутренних органов.

По предварительной информации, причиной ЧП стал взрыв газового баллона, который принес в квартиру 44-летний местный житель для проведения ремонтных работ. Он задержан.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.