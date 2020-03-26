Основная версия произошедшего в Магнитогорске – взрыв газового баллона

Основной версией произошедшего инцидента в жилом доме Магнитогорска вечером 26 марта пока называют взрыв газового баллона.

Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Есть свидетели, которые пояснили, что видели, как в подъезд заносили газовый баллон», - уточнил глава региона.

Как уже сообщало агентство, взрыв в пятиэтажном доме Магнитогорска по улице Доменщиков произошел сегодня в 19 часов 37 минут. Огонь перекинулся и на другие этажи, в настоящий момент возгорание локализовано. Жильцы двух подъездов эвакуированы.

«Были обнаружены двое погибших, один ребенок в тяжелом состоянии был госпитализирован в детскую больницу, у него достаточно много ожогов. Сейчас рассматриваем возможность доставки его в Челябинск, готов вертолет санитарной авиации», - прокомментировал Алексей Текслер.