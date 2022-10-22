Полиция изъяла у жителя Челябинской области 27 пернатых узников из Красной книги

Житель Вернеуральского района (Челябинская область) сделал своими узниками 27 краснокнижных пернатых.

Сапсаны и балобаны жили у 48-летнего мужчины в больших вольерах – металлические конструкции для соколов лишивший их свободы южноуралец изготовил собственноручно.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, факт отлова занесенных в Красную книгу птиц сотрудники уголовного розыска из Вернеуральского района установили при проведении оперативных мероприятий. Соколов стражи порядка обнаружили по месту жительства мужчины.

Пернатых осмотрел орнитолог. Специалист констатировал, что имеются признаки обитания соколов в дикой природе, так что птицы вполне могли появиться на свет не в неволе.

Оперативники изъяли сапсанов и балобанов у подозреваемого в преступлении по статье 258.1 УК РФ и передали зоозащитников.

В настоящее время правоохранители собирают материалы в целях установления причастности жителя Верхнеральского района к незаконной добыче и обороту краснокнижных птиц.