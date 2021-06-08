Полыхающий цех в Миассе сняли на видео

Сегодня, восьмого июня, в Миассе вспыхнуло цех по производству запчастей. Огонь перебрался на кровлю. Высота здания составляет шесть метров, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

В Миассе вспыхнул цех (20х100м, высота 6 метров), расположенный на переулке Элеваторный.

На кадрах, которые появились в социальной сети, видно, как огромный черный столб дыма возвышается над полыхающим зданием. Огонь полностью объял крышу цеха.

«По прибытии установлено, что происходит горение внутри здания и на кровле на площади - 700 квадратных метров. Людей в здании нет. Работают по рангу пожара «1 БИС».

На месте задействованы две автоцистерны, а также пожарный водоем. Организован штаб пожаротушения.