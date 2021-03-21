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Пострадавшая от схода снега в Миньяре доставлена в Челябинск, а в городе начали чистить крыши

Женщина из Миньяра (Ашинский район, Челябинская область), на которую 19 марта обрушился пласт снега с крыши, доставлена в больницу Челябинска. После ЧП в городе начали активно очищать крыши.

Пострадавшая сразу после инцидента была госпитализирована в Ашинскую районную больницу (в реанимацию). После утреннего консилиума с областными врачами было принято решение о переводе пострадавшей в больницу Челябинска.

«Женщину на реанимобиле сегодня привезли в Челябинск», - рассказала агентству «Урал-пресс-информ» первый заместитель губернатора Ирина Гехт. По ее словам, состояние пострадавшей остается тяжелым.

Женщина одна воспитывает 16-летнюю девочку-инвалида. «В настоящий момент девочка находится в центре помощи семье, психолог ее сопровождает», - уточнила Ирина Альфредовна.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», несчастный случай произошел на улице Центральной, снег сошел с крыши дома №6.

«На Центральная, д. 6 жильцы неделю просили скинуть снег с крыши», - написала Ольга в группе Миньяра ВКонтакте. И лишь после ЧП «работа закипела», возмущаются жители.

Правда, другие утверждают, что вышка всю неделю ездила по городу, сшибали сосульки и сбрасывали снег с крыш. Да вот только «вышка на город всего одна, а домов много», - отмечает Наталочка.

Жители в социальных сетях пишут, что в субботу, 20 марта, вышка приехала на Центральную улицу. Улица, где произошло ЧП, перекрыта ленточками. Коммунальщики чистят крышу на доме, где сошел пласт снега, и на соседних многоэтажках.

«Половину почистили на доме №6, по углам всю наледь оставили и уехали», - рассказывает Татьяна.

«На доме №8 угол, оставили шапку. Возле второго подъезда», - отмечает Татьяна.

«На улице Центральной, дом 10 с торца весит глыба снега. По этой дороге дети ходят в школу», - сообщает Галина.

От администрации города и Ашинского района пока никаких официальных комментариев не поступало.

Фото: "Подслушано. Миньяр", ВКонтакте.