В Миньяре снежная глыба обрушилась с крыши на женщину

В Миньяре (Ашинский район, Челябинская область) глыба снега с крыши обрушилась на 45-летнюю женщину. Пострадавшую госпитализировали. Ее состояние оценивается как тяжелое.
По данным регионального минздрава, женщина находится в реанимации Ашинской районной больницы, где ей оказывается вся необходимая врачебная и медикаментозная помощь. Для определения дальнейшей тактики лечения будет проведена телемедицинская консультация с областным центром.
По информации главы района, несчастный случай произошел на улице Центральной, снег сошел с крыши дома №6. Глава Ашинского района Вадим Сергеев в субботу утром приедет в Миньяр, чтобы лично разбираться с ситуацией.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил руководству района оказать всю необходимую поддержку женщине и ее семье, сообщили в пресс-службе главы региона.
Главам всех муниципальных образований поручено организовать очистку крыш жилых домов и социальных учреждений от снега и льда.
Напомним, в феврале в Магнитогорске на 10-летнего мальчика с крыши рухнул пласт снега. Ребенок получил сотрясение мозга. По данному факту возбуждено уголовное дело.
В Златоусте возле дома №227 на улице Аносова на женщину с ребенком с козырька балкона упали ледяные глыбы.