В уральских поездах домашние животные стали чаще ездить без сопровождения

Ко Дню театра Камерный театр подготовил выставку визуального шока и читку со зрителями

В Миньяре снежная глыба обрушилась с крыши на женщину

Жители Челябинска уже могут начинать влиять на распределение бюджета

Во всем мире перестали работать Instagram и WhatsApp

Юрий Латышев пожаловался на «надругательство над славным именем» Игоря Курчатова в прокуратуру

Текслер требовал обратить внимание на пешеходов, но его в Челябинске не услышали

Как портретный набросок спас Никаса Сафронова от каннибалов

В Миньяре снежная глыба обрушилась с крыши на женщину

В Миньяре (Ашинский район, Челябинская область) глыба снега с крыши обрушилась на 45-летнюю женщину. Пострадавшую госпитализировали. Ее состояние оценивается как тяжелое.

По данным регионального минздрава, женщина находится в реанимации Ашинской районной больницы, где ей оказывается вся необходимая врачебная и медикаментозная помощь. Для определения дальнейшей тактики лечения будет проведена телемедицинская консультация с областным центром.

По информации главы района, несчастный случай произошел на улице Центральной, снег сошел с крыши дома №6. Глава Ашинского района Вадим Сергеев в субботу утром приедет в Миньяр, чтобы лично разбираться с ситуацией.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил руководству района оказать всю необходимую поддержку женщине и ее семье, сообщили в пресс-службе главы региона.

Главам всех муниципальных образований поручено организовать очистку крыш жилых домов и социальных учреждений от снега и льда.

Напомним, в феврале в Магнитогорске на 10-летнего мальчика с крыши рухнул пласт снега. Ребенок получил сотрясение мозга. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Златоусте возле дома №227 на улице Аносова на женщину с ребенком с козырька балкона упали ледяные глыбы.