Пострадавшим в Магнитогорске окажут необходимую помощь

Жители дома в Магнитогорске (Челябинская область), где 26 марта 2020 года в результате хлопка газа произошел серьезный пожар, получат всю необходимую помощь.

Соответствующее поручение, данное губернатором Алексеем Текслером, уже начали исполнять городские и областные структуры.

В Магнитогорск уже выехали сотрудники министерства социальных отношений региона. Вместе с коллегами из местного управления соцзащиты они будут решать все оргвопросы, оперативно составят списки пострадавших, помогут собрать необходимые документы для предоставления мер поддержки. В министерстве заверяют, что пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь, в том числе и материальная.

Напомним, в ближайшей к дому школе №36 организован оперативный штаб. «В школе организовали работу по приему граждан. Все службы сидят за столом. Сейчас задача – выяснить необходимость жилья», - доложил губернатору Алексею Текслеру глава Магнитогорска.

В настоящий момент пострадавший дом обесточен. Властям необходимо выяснить, сколько жителей пострадавшего дома нуждаются во временном жилье. «Все жители дома сегодня будут ночевать в гостиницах «Золотая юрта» и «Европа». Квартиры всех жильцов будут охраняться», - заверили в мэрии. В школе для жителей будет организовано питание сегодня и завтра утром.

Жители города не остаются равнодушными и на официальной странице администрации Магнитогорска в соцсетях интересуются, как можно оказать необходимую помощь , что нужно принести пострадавшим.

По предварительным данным, информация о возгорании на втором этаже многоквартирного дома по улице Доменщиков, 19 поступила 26 марта в 19 часов 37 минут. Сначала произошел хлопок, а потом пожар в одной из квартир на втором этаже восьмиподъездного пятиэтажного дома. Огонь перекинулся и на другие этажи.В результате ЧП погибли женщина и 14-летний подросток. Двое детей пострадали.