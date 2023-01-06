Предупреждение от МЧС для южноуральцев в связи с аномальными морозами

ГУ МЧС Челябинской области предупреждает южноуральцев о растущих рисках увеличения числа бытовых пожаров и гибели в них людей в связи с прогнозируемыми аномальными морозами на территории региона.

За четыре дня нового 2023 года в области произошло 59 пожаров, на которых погибло три человека. Четыре человека получили травмы различной степени тяжести, сообщает ГУ МЧС региона.

«В связи с аномальными морозами в России возрастает риск роста числа бытовых пожаров и гибели в них людей», - предупреждают в ведомстве.

В основном причинами пожара в сильные морозы становятся нарушения правил безопасной эксплуатации печей и электрооборудования.

Жителей региона просят не эксплуатировать печи при наличии прогаров и повреждений, не пользоваться неисправным электрооборудованием и самодельными электронагревателями, не оставлять печи и включенные обогреватели без присмотра.

«Ни в коем случае нельзя размещать обогреватели рядом с горючими материалами, не допускается использовать их для сушки вещей», - напоминают спасатели.

Южноуральцев предупреждают, что нельзя хранить дома и на балконах газовые баллоны. «Если полностью заправленный баллон с мороза перенести в тепло, газ расширится и неисправный сосуд может взорваться», - отмечают специалисты.

Как уже сообщало агентство, до конца текущей недели и в начале следующей недели в Челябинской области ожидается аномально холодная погода.