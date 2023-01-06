06.01.2023
Предупреждение от МЧС для южноуральцев в связи с аномальными морозами
05.01.2023
Прокуратура проведет проверку по информации СМИ о давке в «Орлане»
05.01.2023
В пяти городах Челябинской области установился режим «черного неба»
05.01.2023
В новом году в ДТП на территории Челябинской области пострадали девять детей
05.01.2023
С пятого января «Орлан» начинает совершать сдвоенные рейсы по маршруту «Челябинск – Екатеринбург»
05.01.2023
В Челябинской области в ДТП с фурой погибла пассажир легковушки
Предупреждение от МЧС для южноуральцев в связи с аномальными морозами
31.12.2022
Южноуральские спасатели перешли на круглосуточное дежурство
30.12.2022
«Пчелы», «бабочки», «парашюты» нельзя запускать при сильном ветре: инструкция по фейерверкам от пожарных
13.11.2022
Провалившегося под лед рыбака вытащили на берег спасатели
24.10.2022
Мальчика, пропавшего на Зюраткуле искали 150 человек
От «Карнавальной ночи» до «Француза»: челябинские «следы» в новогодних кинолентах
31.12.2022
Похудеть, доделать ремонт, влюбиться — что хотят успеть челябинцы до Нового года
30.12.2022
Яна Лантратова – о специальной группе по СВО: Будем получать информацию напрямую, чтобы видеть все своими глазами
29.12.2022
Вектор внешней активности ЮУрГУ может развернуться на Азию и Восток
28.12.2022
Задержанного УФСБ депутата Думы Челябинска отправили под домашний арест
27.12.2022