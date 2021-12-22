Прокуратура наказала руководство школы Челябинска за выпавшего из окна ребенка

Прокуратура Металлургического района Челябинска провела проверку по факту несчастного случая, произошедшего с учащимся школы №24. Школьник выпал из окна, играя в снежки.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», ЧП произошло в 24-ой школе, расположенной в Металлургическом районе Челябинска. Школьники седьмого класса на перемене открыли окно и брали снег с карниза подоконника, чтобы поиграть в снежки.

В какой-то момент 13-летний подросток не сумел удержать равновесие и упал вниз. Школьник был госпитализирован с серьезными травмами и переломами,

«В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения и воспитания детей, присмотра и ухода за ними, их содержания в соответствии с нормами, обеспечивающими их жизнь и здоровье», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

По выявленным нарушениям директору школы внесено представление об устранении нарушений законодательства об образовании, три должностных лица привлечены к административной ответственности,

Кроме того, в отношении руководителя филиала образовательной организации возбуждено административное дело по статье «Нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций», она привлечена к ответственности в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.