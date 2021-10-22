В Челябинске школьник выпал из окна, играя в снежки

Безобидная игра в снежки в одной из школ Челябинска обернулась трагедией. 13-летний мальчик выпал из окна четвертого этажа, потянувшись за снегом.

ЧП произошло в 24-ой школе, расположенной в Металлургическом районе Челябинска. Школьники седьмого класса на перемене открыли окно и брали снег с карниза подоконника, чтобы поиграть в снежки.

В какой-то момент 13-летний подросток не сумел удержать равновесие и упал вниз.

Школьник госпитализирован с серьезными травмами и переломами, ему оказывается все необходимое лечение.