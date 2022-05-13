Прокуратура проверит обстоятельства гибели пса на борту лайнера, летевшего из Челябинска в Москву

Челябинская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства гибели домашнего животного на борту воздушного судна, летевшего из Челябинска в Москву.

Как сообщает телеграм-канал «112», на борту авиалайнера, совершавшего полет из Челябинска в Москву, умерла собака породы американский булли.

Смерть питомца хозяйка обнаружила после приземления самолета в аэропорту «Шереметьево».

По информации телеграм-канала «112», животное могло погибнуть от переохлаждения.

Челябинская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения перевозочной деятельности в АО «Челябинское авиапредприятие».

«В связи с распространением в СМИ информации по факту гибели собаки на воздушном судне авиакомпании «Аэрофлот», которое выполняло авиарейс сообщением Челябинск-Москва (Шереметьево), Челябинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства об организации перевозочной деятельности в АО “Челябинское авиапредприятие”», - сообщили в прокуратуре..

В произошедшем разбираются и сотрудники авиакомпании, но пока официальных комментариев не обнародовано.

По итогам надзорных мероприятий будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за организацию процедуры перевозки животных, отметили в надзорном ведомстве.