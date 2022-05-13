Аэрофлот проводит свою проверку по факту гибели собаки при перевозке самолетом

Аэрофлот проводит проверку по факту гибели собаки, которая погибла при перевозке в грузовом отсеке авиарейсом Челябинск-Москва 13 мая 2022 года. В компании считают, что причиной смерти животного не могло стать переохлаждение.

«По имеющейся информации температура в багажном отсеке на протяжении всего полета поддерживалась на комфортном уровне, - пояснили в пресс-службе Аэрофлота. - Требования к оформлению и перевозке животного были соблюдены. Контейнер с собакой был должным образом зафиксирован в багажном отсеке, повреждения на контейнере отсутствуют».

В компании отмечают, что по прилету в аэропорт Шереметьево контейнер с собакой был выдан пассажиру (на тот момент животное было мертво). Представитель Россельхознадзора осмотрел тело пса и составил соответствующий акт. При передаче контейнера также присутствовали сотрудника ЛУМВД, обслуживающей компании Шереметьево Хэндлинг.

«По предварительным выводам факт переохлаждения собаки не подтверждается, - сообщили в Аэрофлоте. - Авиакомпания сожалеет о случившемся».

В авиакомпании заверили, что будут находиться в контакте с пассажиром для дальнейшего информирования о результатах проверки, сообщает официальный телеграм-канал Аэрофлота.

Обстоятельства гибели домашнего животного на борту воздушного судна выясняет также Челябинская транспортная прокуратура.