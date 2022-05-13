13.05.2022
Аэрофлот проводит свою проверку по факту гибели собаки при перевозке самолетом
13.05.2022
В Челябинской области на трассе А-310 на месяц ограничат движение
13.05.2022
Прокуратура проверит обстоятельства гибели пса на борту лайнера, летевшего из Челябинска в Москву
13.05.2022
ВТБ: спрос на ипотеку после снижения ставок вырос вдвое
13.05.2022
Челябинский замгубернатора рассказал об ответственности застройщиков
13.05.2022
Мир не без добрых людей: в Копейске спасли одинокого дедушку
Аэрофлот проводит свою проверку по факту гибели собаки при перевозке самолетом
06.05.2019
«АльфаСтрахование» и СОГАЗ выплатят страховое возмещение родственникам погибших и пострадавшим в авиапроисшествии
27.01.2019
Непогода внесла коррективы в расписание авиарейсов
14.08.2017
«Аэрофлот» отменил 20 рейсов, в том числе в Челябинск, из-за непогоды в Москве
01.03.2016
Из-за непогоды Аэрофлот отменил часть рейсов на 1 и 2 марта, в том числе и в Челябинск
Новый детский корпус ЧОДКБ будет построен на территории Челябинской областной больницы
12.05.2022
Алексей Текслер озвучил предложения по поддержке экономики
11.05.2022
Южноуральцы: Кто наведет порядок на кладбищах?
11.05.2022
Губернатор и омбудсмен обсудили проблемы бизнеса и меры поддержки
11.05.2022
«Бессмертный полк» в Челябинске прошел с «акцентом» на спецоперацию
09.05.2022