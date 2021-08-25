Пьяный челябинец на Кировке избил девушку и бросился с кулаками на полицейского

В Челябинске полицейские задержали местного жителя, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил девушку. После этого он пытался скрыться от стражей порядка, а во время преследования накинулся на полицейского.

В ходе патрулирования пешеходной улицы Кирова сотрудники полиции заметили компанию молодых людей, которые вели себя агрессивно, нарушали общественный порядок и распивали спиртные напитки. Один из них нанес телесные повреждения девушке, после чего попытался скрыться.

«На неоднократные требования полицейских о прекращении противоправных действий молодой человек не реагировал, в ходе преследования полицейскими применил насилие к сотруднику полиции. Мужчина был задержан и доставлен для разбирательства в отдел полиции «Центральный» УМВД России по городу Челябинску. По результатам медицинского освидетельствования у него установлено алкогольное опьянение», - сообщили в региональном полицейском главке.

В связи с применением насилия в отношении представителя власти проводится сбор материалов, которые будут направлены в СУ СК РФ по Челябинской области для возбуждения уголовного дела.