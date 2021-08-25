25.08.2021
Полицейские Златоуста задержали мошенника из Вологодской области
25.08.2021
На Таганай вернулась весна
25.08.2021
В Уральском таможенном управлении новое назначение
25.08.2021
Спасатели Челябинской области нашли тело утонувшей в Сугояке женщины
25.08.2021
Образовательные учреждения Челябинска прошли приемку и готовы к встрече с детьми
25.08.2021
Пьяный челябинец на Кировке избил девушку и бросился с кулаками на полицейского
Пьяный челябинец на Кировке избил девушку и бросился с кулаками на полицейского
19.08.2021
Челябинские полицейские задержали пьяную молодежь за «избиение» скульптуры лакея на Кировке
17.08.2021
Челябинцам не дают спать посетители ночных клубов на Кировке
13.08.2021
Полицейские Челябинска взяли под особый контроль Кировку
06.07.2021
Челябинских вандалов, уродующих здания, начали пугать штрафами. А толку?!
В Челябинске на участке Комсомольского проспекта появился разделительный газон
23.08.2021
В Челябинске заканчивают формировать современную городскую среду
23.08.2021
Фирменные развороты Текслера в Златоусте
21.08.2021
В Челябинске открылась главная сельскохозяйственная выставка региона «Агро-2021»
19.08.2021
Аномальная жара продержится на Южном Урале до середины следующей недели
19.08.2021