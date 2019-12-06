Распространение снюса в школах приобретает масштабы эпидемии

Челябинская область обеспокоена проблемой активного распространения в школах некурительных видов табака (снюса) и намерена выступить с инициативой о включении этого препарата в перечень наркотических средств. Предлагается также вести активную разъяснительную работу в школах.

Об этом шла речь на заседании Круглого стола «Профилактика химической зависимости среди несовершеннолетних и молодежи», организованного Челябинским региональным отделением партии «Единая Россия».

Как отметил замсекретаря, вице-спикер Заксобрания региона Константин Захаров, ежедневно в процесс употребления снюса втягивается все большее количество детей.

«Сам процесс употребления снюса практически незаметен внешне, и взрослые могут увидеть уже только последствия», - рассказал Захаров. В Интернете появилось много роликов, рекламирующих снюс (даже с участием известных людей). Но при этом никто из них не говорит, какими серьезными последствиями чревато для детского организма даже одноразовое употребление этого препарата.

Есть и еще одна проблема. На сегодня снюс не попадает под категорию табачных изделий (даже на этикетке пишут не «табакосодержащие вещества», а на самом деле в его составе искусственный никотин). При этом мало кто знает, что каждая такая конфетка содержит дозу никотина, как в трех пачках сигарет и наносит ощутимый вред психическому и физическому здоровью подростков.

Главный нарколог Челябинской области Борис Изаровский подчеркнул, что для детей употребление снюса крайне опасно. «Во-первых, при такой дозировке никотина формируется очень быстрое привыкание и возможен скорый переход на более тяжелые психогенные вещества», - пояснил Изаровский. Кроме того, употребление снюса может также привести к возникновению злокачественных образований в ротовой полости и желудочно-кишечном тракте, так как это вещество обладает серьезным токсическим воздействием на эти органы. И есть уже статистические данные, подтверждающие эти факты. Изаровский предлагает внести изменения в закон о запрете всех никотиносодержащих веществ

Как отметил врио начальника отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области Дмитрий Сорокин, на сегодня снюс не включен и в перечень наркотических препаратов. Это не позволяет правоохранительным органам работать с продавцами этих веществ и вводит в заблуждение родителей (один из них на собрании искренне недоумевал, почему его ребенку нельзя употреблять незапрещенный препарат).

«Надо законодательно приравнять снюс к табачным изделиям и проводить профилактическую работу в школах», - предложил Сорокин. В европейских странах снюс запрещен с 1985 года.

Участники Круглого стола сошлись во мнении, что с проблемой распространения снюса среди подростков нужно бороться системно. По итогам обсуждений был выработан ряд рекомендаций. Планируется подготовить обращения в Госдуму и Роскомнадзор. Также намечено организовать адресное информирование родителей и детей о вреде данного вещества.