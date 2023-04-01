Селян из Брединского района спасли от большой воды

В Брединском районе (Челябинская область) предотвращено подтопление жилых домов селян из Наследницкого – затор на реке Бирсуат удалось оперативно ликвидировать и, соответственно, спасти населенный пункт от наводнения.

Дома жителей были спасены от большой воды благодаря оперативным действиям администрации поселка Наследницкий и поисково-спасательной службы региона.

«Затор - редкое, но опасное природное явление, случается не на каждой реке и не всегда. Для его образования нужно сочетание ряда условий, которые и сложились этой весной на Южном Урале», - поясняют в областной ПСС.

В результате мартовского потепления, отмечают спасатели, ледоход в верховьях реки Бирсуат начался раньше. Волна талых вод и надломленного льда в районе поселка Наследницкий столкнулись с опорами моста, встречным штормовым ветром и еще достаточно прочным ледовым покрытием.

Льдины начали скапливаться, налезать друг на друга и образовали своеобразную плотину из нескольких слоев крупных глыб льда. А прибывающая вода, не находя выхода, стала выходить за берега и, поднявшись почти на три метра, подступила к жилым домам Наследницкого.

«Чтобы пропустить воду вниз по течению, не допустить повреждений моста и подтопления домов, спасатели Локомотивного отряда областной ПСС вышли на лед, разбили крупные глыбы шанцевым инструментом, разобрали затор на площади 15 квадратных метров и принудительно спустили вниз по течению мелкие куски льда», - рассказали в поисково-спасательной службы Челябинской области.

На опасном участке организовано круглосуточное дежурство - паводковая ситуация остается на контроле.

Напомним, в конце марта под водой оказалась часть Аркаима.