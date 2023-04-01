03.04.2023
Жительница получила химический ожог ягодиц после поездки в трамвае
03.04.2023
Полностью сформирована конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост главы Миасса
03.04.2023
Два «золота» и два «серебра»: ММК вновь отмечен наградами форума инноваций «Архимед»
03.04.2023
Чудо-МАФ Челябинска: на карусели во дворе на Хмельницкого детям лучше не кататься
03.04.2023
Подросток из Миасса в тайне от родителей перевела деньги аферистам
03.04.2023
Челябинцы снова сигнализируют властям об открытых люках в городе
Селян из Брединского района спасли от большой воды
Вода поднялась на три метра и подступила к домам жителей Наследницкого
03.04.2023
На Аргазинском водохранилище рыбаки оказались в ловушке из-за растаявшего льда
03.04.2023
В Златоусте на льду городского пруда оказались двое не совсем адекватных мужчин
02.04.2023
В Магнитогорске со льдины на реке Урал сняли мужчину с травмой ноги
31.03.2023
В Челябинске мужчина совершил смертельный прыжок с моста на Меридиане
Первого апреля стартует весенняя призывная кампания
31.03.2023
В Челябинской области увеличат число постов системы видеонаблюдения и количество беспилотников
31.03.2023
В Челябинской области расширят перечень получателей меры соцподдержки спасателей
31.03.2023
В Челябинской области вводят новые льготы для семей участников СВО и меры поддержки контрактников
30.03.2023
Аркаим уходит под воду
30.03.2023